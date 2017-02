Kultursommer in Grünau

Leipzig – Zum 21. Grünauer Kultursommer vom 10.Juni – 17.September finden wieder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in Grünau, mit Grünau und für die Grünauer statt.

Unter anderem findet wieder die „Jüdische Woche“ und das Schönauer Parkfest statt. Besondere Höhepunkte in diesem Jahr sind das Sommertheater im Schlosspark und die Veranstaltungen in den offenen Freizeittreffs. Traditionell können sich Künstler und Kunstschaffende bei den Organisatoren bewerben, um am Kultursommer teilzunehmen. Bewerbungsschluss ist hierbei der 01. März.