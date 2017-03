Dresden – Der Dresdner Citylauf geht am 19. März bereits zum 27. Mal an den Start. Die Strecken über 5 und 10 Kilometer durch Dresdens historisches Zentrum sollen sowohl bestzeitenhungrige Läufer als auch Hobbysportler anziehen. Neu in diesem Jahr ist der Elitelauf über 10 Kilometer. Das soll Topathleten mehr Raum für Bestzeiten lassen. Außerdem kommt Sänger und Extremsportler Joey Kelly nach Dresden. In seinem Vortrag „No Limits“ geht es um Laufsport und Motivation.

