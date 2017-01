Legida feiert Zweijähriges – zahlreiche Gegendemos angemeldet

Leipzig - Zum zweiten Geburtstag des Islam-und fremdenfeindlichen Bündnisses Legida kommt es am Montagabend in der Leipziger Innenstadt zu zahlreichen Demonstrationen. Auch die Ausschreitungen in der Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße jähren sich zum ersten Mal.

Schon seit zwei Jahren trifft sich das Islam- und fremdenfeindliche Bündnis Legida immer wieder Montags zu Demonstrationen in der Leipziger Innenstadt. Um den zweijährigen Geburtstag zu feiern, werden sich Anhänger der Initiative auch am 09. Januar wieder treffen.