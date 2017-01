Leiche einer Frau auf Leipziger Baustelle gefunden

Leipzig – Auf einer Leipziger Baustelle wurde am Montagmorgen die Leiche einer Frau gefunden. Die Identität der Person ist bisher noch unbekannt.

In Leipzig-Reudnitz ist am Montagmorgen eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Tote lag auf einer Baustelle an der Kregel-/ Ecke Stötteritzer Straße. Die Todesursache und die Identität sind bislang noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Obduktion angeordnet. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte für eine

Straftat, die Ermittler gehen jedoch von einem nichtnatürlichen Tod aus.