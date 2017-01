Leipzig hat die attrakivste Innenstadt

Leipzig – Kölner Institut für Handelsforschung sieht Leipzig als attraktivste Innenstadt Deutschlands

Der waschechte Leipziger wusste es schon immer, nun hat es das Kölner Institut für Handelsforschung bestätigt, Leipzig hat die attraktivste Innenstadt. Ein Grund für den Spitzenplatz im Ranking von den 121 untersuchten Städten, ist der kompakte Aufbau der Innenstadt.

Somit bietet Leipzig eine gute Mischung aus Vielfalt und Qualität in der Innenstadt. Das schätzen einheimische und Gäste an der Messestadt.

In anderen Kommunen stellten die Forscher noch großen Nachholbedarf fest, aber auch Leipzig wird um seine Attraktivität weiter kämpfen müssen.

Ebenfalls gute Noten bekamen die Innenstädte von Erfurt, Heidelberg und Hamburg vom Kölner Institut für Handelsforschung. Allerdings fällt der bundesdeutsche Durchschnitt relativ nüchtern aus, so verteilt der IFH den anderen Städten der Republik durchschnittlich nur die Schulnote drei plus.