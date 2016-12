Leipziger Schwimmbäder öffnen länger zum Jahreswechsel

Das Sportbad an der Elster, die Schwimmhalle Nord und die Grünauer Welle öffnen jeweils länger. In Grünau kann bis Freitag von 10 bis 22 Uhr geschwommen werden. An Silvester öffnen die Bäder bereits ab 08 Uhr morgens. Weitere Informationen zu den genauen Öffnungszeiten, finden Sie hier.