Leipziger Wirtschaft setzt sich hohe Ziele für 2017

"Es macht gar keinen Sinn, dass jeder nur für sich denkt, sondern eine Region wird nur stark, wenn man gemeinsam sich unterhakt und auch die Verbündete, also egal ob man in der Kammer ist, in der Politik oder in der Verwaltung und als Unternehmer da ist. Irgendwie seinen Anteil hat, dass es vorwärts geht." - Martin Dulig (SPD)

Trump, Brexit, Russland-Sanktionen - Internationale Aspekte wichtig 2017

In der breitgefächerten Podiumsdiskussion der beteiligten Verbände, wurden vor allem Appelle an die Politik formuliert. Sachsens Unternehmen müssten auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben - Besonders im Bereich der Versorgung mit Breitbandinternet bestehe noch Nachholbedarf. Zudem solle sich die Sächsische Regierung stärker für die Abschaffung der Sanktionen gegenüber Russland einsetzen.