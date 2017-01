„Lesen verbindet“ mit Gunther Emmerlich in der Tonne

Dresden - Am 22. Januar veranstaltet der gemeinnützige Verein Atticus e.V. seinen ersten Literaturabend „lesen verbindet – Menschen und ihre Bücher“ ab 18 Uhr im Jazzclub Tonne im Kurländer Palais. Dabei stellen vier bekannte Persönlichkeiten in einer Viertelstunde eines ihrer Lieblingsbücher vor, welches ihr Leben prägte oder dessen Inhalt gerade in der jetzigen gesellschaftlichen Situation interessante Denkanstöße liefert. Zwischen den einzelnen Buchvorstellungen wird es musikalische Beiträge am Piano mit Gesang geben.

Die ersten Vortragenden der Reihe „lesen verbindet – Menschen ihre Bücher“ sind

Gunther Emmerlich – Sänger und Moderator

Horst Kretzschmar – Polizeipräsident von Dresden

Antje Trautmann – Schauspielerin am Staatsschauspielhaus Dresden

Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg – Forschungsprofessor an der TU Dresden