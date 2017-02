Lucky Bike geht in Flammen auf

Chemnitz – Zu einem Brand im Chemnitzer Ortsteil Reichenbrand wurden Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen gerufen.

Dort war gegen 8 Uhr ein Feuer im Lager von Lucky Bikes in der Nevoigtstraße ausgebrochen. Angestellte hatten eine Rauchentwicklung im Bereich des Lagers bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen und den Brandort am Vormittag an einen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei übergeben.

Derzeit dauern die Ermittlungen zur Ursache des Feuers weiter an. Verletzte gab es laut Polizei Chemnitz nicht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.