Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Chemnitz – Bei einem verheerenden Wohnungsbrand ist am Freitagabend im Chemnitzer Ortsteil Altendorf ein Mann ums Leben gekommen.

Das Feuer war gegen 19.45 Uhr in der Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Steinwiese ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Wie die Feuerwehr Chemnitz am Samstagmorgen mitteilte, schlugen bei ihrem Eintreffen die Flammen bereits aus dem Balkon und den Fenstern und drohten, auf das Dach überzugreifen. Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand zu löschen.

Eine Person aus der Brandwohnung konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Laut Polizei handelt es sich dabei um den 49-jährigen Wohnungsinhaber.

Der Eingang des Wohnhauses musste komplett evakuiert werden. Neun Menschen wurden in einem Hotel untergebracht, 14 Personen kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Wann sie ihre Wohnungen wieder betreten können, ist derzeit noch unklar.

Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Brandursache und Schadenssumme stehen noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.