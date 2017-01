Mannschaften aus ganz Deutschland bei Leipziger Hockeyturnier

Leipzig – Hallenhockeyturnier in Liebertwolkwitz: Am Wochenende lud die Hockeyabteilung des Leipziger Sport-Club 1901 e.V. zum Seniorenturnier in die Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule.

Unter den Teilnehmern gab es auch mehrere sehr weit gereiste Mannschaften: So gab es Hockeyspieler aus Cuxhaven, Hagen, Schwerin, eine Damenmannschaft aus Berlin und mehrere Leipziger Teams sowie viele weitere Mannschaften. Trotz des Sieges beim Einstiegsspiel am ersten Tag konnten die Herrenmannschaft der Gastgeber den Gesamtsieg nicht für sich entscheiden. Das Turnier gewannen die Gäste aus Köthen bei den Herren und bei den Damen der Hockey Club Lindenau Grünau Leipzig e. V.