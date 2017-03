Leipziger Marketing Club gibt Einblick in Kundenbindung der Krankenkassen

Leipzig – In die Räume des Seminarzentrums „Im Einklang“ lud am Dienstagabend der Marketing Club Leipzig zu einem Vortrag zum Thema Kundenerlebnis und Kundenbindung am Beispiel der IKK Classic.

Der Bereichsleiter der Kundenkommunikation Karl-Hans Waldeyer gab einen Einblick, wie die gesetzlichen Krankenkassen Kundenloyalität stärken und wie die Digitalisierung zur Intensivierung der Kundenbeziehung beiträgt.

Der Marketing Club möchte mit der Vortragsreihe das Thema Marketing in der Region voranbringen und das Know-How in der Region stärken. Beiratsmitglied Iris Munske erklärt, dass dabei nicht nur die Informationen zum Thema im Vordergrund stehen, sondern auch der Austausch zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern gefördert werden soll.

Vor und nach dem Vortrag gab es bei gesunden Häppchen die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und zu diskutieren.