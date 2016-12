Mobile Küche für Erstaufnahmeeinrichtung Bremer Straße

Dresden - Eine mobile Küche, entwickelt an der TU Dresden, ist am Dienstag an die Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete an der Bremer Straße übergeben worden. Sie gibt den Bewohnern die Möglichkeit, neben der zentralen Essensversorgung auch selbst zu kochen. Die Küche auf Rädern lässt sich wie eine Schubkarre bewegen und hat alles, was zum Kochen benötigt wird: Einen Gaskocher mit zwei Flammen, eine Arbeitsfläche und eine große Schublade für Töpfe und Geschirr. An der Spüle gibt es - über eine Fußpumpe - sogar fließendes Wasser.