Modernste Biogasanlage versorgt Dresden mit Strom

Dresden – Aus Bioabfällen Strom und Wärme erzeugen, das klingt zunächst recht ungewöhnlich. Doch genau das ist seit heute in einer Vergärungsanlage in Dresden-Klotzsche möglich.

Rund 24.000 Tonnen Biomüll fallen jährlich in Dresden an. Aus diesem Abfall wird in Dresden-Klotzsche künftig Strom und Wärme erzeugt. Denn dort wurde am Dienstag eine Vergärungsanlage mit angeschlossenem Blockheizkraftwerk eingeweiht. Das Besondere der Anlage ist die geruchsneutrale Abfallverwertung. Dies ist durch eine komplett geschlossene Anlage ohne Außenlager möglich.

Dazu werden zunächst die Abfälle durch eine Fahrzeugschleuse angeliefert. Anschließend vergärt der Biomüll über einen Zeitraum von etwa drei Wochen in einer speziellen Fermentierungsanlage. Hier wird das Biogas gewonnen. In einem zweiten Prozess wird der Gärrest dann in sogenannten Rottetunneln in hochwertigen Kompost umgewandelt.

Aufgrund der Nähe zur Stadt ist neben der Geruchsbildung auch die Sicherheit von hoher Bedeutung. Hierzu wurde auf dem Dach der Anlage eine doppelte Sicherung eingebaut. Im Notfall kann so das Biogas über spezielle Ventilatoren entweichen oder über eine Notfackel abgebrannt werden. Die Vergärungsanlage setzt die Umsetzung des Dresdner Klimaschutzkonzeptes fort. Durch ihn soll Dresden langfristig umweltverträglich mit Energie versorgt werden.