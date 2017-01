Musikalische Höhepunkte auf dem Theaterplatz

Chemnitz – Den Veranstaltern der Filmnächte Chemnitz ist es gelungen, zwei weitere exklusive Konzerte für den Sommer 2017 zu organisieren.

Am 22. Juli 2017 wird die alternative Rockband Element of Crime auf dem Theaterplatz auftreten, am 12. August 2017 die Pop-Ikone NENA.

Der Kartenkauf ist ab sofort möglich.

Michael Claus vom Veranstalter Meisterwerke Neo GmbH: „Wir freuen uns riesig, diese herausragenden Künstler im Sommer 2017 auf dem Chemnitzer Theaterplatz begrüßen zu können.“

Termine

Element of Crime „Lieblingsfarben und Tiere“ Sommerkonzerte 2017

© EOC-Album 2014

Sonnabend, 22. Juli 2017

Beginn: 20 Uhr

Karten ab 39,90 Euro

NENA „Live 2017“

© Heiko Laschitzki

Sonnabend, 12. August 2017

Beginn: 20 Uhr

Karten ab 49,25 Euro

Die Tickets sind online unter www.filmnaechte-chemnitz.de und über die bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben:

Ticket-& Tourist-Service, City Ticket im TIETZ, Treffpunkt Morgenpost Chemnitz, ADAC Geschäftsstelle, Freie Presse Ticketshop Brückenstraße, Freie Presse Ticketshop Galerie Roter Turm, Freie Presse Ticketshop Chemnitz-Center, Freie Presse Ticketshop Vita-Center.

(Quelle: Filmnächte Chemnitz)