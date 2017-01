NACHTSCHICHT: Wie gefällt euch Frido besser?

Dresden - In der neuen NACHTSCHICHT-Ausgabe ist Sophia Matthes wieder in der Dresdner Neustadt unterwegs. Diesmal in einer haarigen Angelegenheit: Denn Curry & Co.-Mitarbeiter Frido brauchte dringend einen neuen Haarschnitt und eine ordentliche Rasur! Ein klarer Fall für Profi-Barbier Hans Giljana. In seiner Barbierstube auf der Böhmischen Straße in der Neustadt wurde Fridos Mähne getrimmt, gestutzt und rasiert. Ein Wellnessprogramm gab es dabei sogar auch noch. Seht in der neuen Folge wie Frido sich verwandelt. Gefeiert wurde sein neuer Style dann im Dead Rabbit - Prost! Und viel Spaß beim Anschauen: