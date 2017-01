Nachtschicht Faschingsparty – Gratis Currywurst, Pommes und Drink

Dresden – Bei der Nachtschicht feiert Sophia Matthes am Mittwoch Fasching. Zur Aufzeichnung der Talkshow am 1. Februar gibt es zwischen 17 und 18 Uhr für jeden, der voll kostümiert bei Curry & Co auftaucht 1x Wurst, 1x Pommes und 1x RedBullWodka aufs Haus!

Kommt zur Aufzeichnung in der Dresdner Neustadt vorbei, schmeißt euch in euer Kostüm und genießt bei lecker Currywurst und Drinks die witzige und auf jeden Fall amüsante Produktion der Nachtschicht.

Am Faschingsdienstag, den 28.2. folgt dann Dresdens größte Kostümparty beim Pichmännel Fasching – was es dort zu erleben gibt, erfahrt Ihr unter anderem vor Ort. Hier ein kleiner Vorgeschmack: