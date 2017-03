Elektroautos – Herausforderung für Einsatzkräfte der Feuerwehr

Der 51-jähriger Fahrer des Opel Ampera wollte von der Ritterstraße auf die Albertstraße einbiegen. Dabei stieß er mit einem in Richtung Carolabrücke fahrenden Mercedes Benz zusammen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer sowie ein Mercedesinsasse schwer verletzt. Ein 23-Jähriger Beifahrer im Opel erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Albertstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bei modernen Elektroautos können Spannungen bis zu 380 Volt bei hohen Stromstärken anliegen. Aktuell gibt es auf deutschen Straßen noch wenig Elektroautos – so sind auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatzalltag selten mit solchen Fahrzeugen konfrontiert. Mit einer speziellen Software ausgerüstet, konnten die Einsatzkräfte der Dresdner Feuerwehr die Besonderheiten des Opels auslesen. So wurden beide Stromkreise schließlich abgeschaltet. Über derartige Apps können die Helfer beispielsweise auch Ansatzpunkte für eine Rettungsschere im Fall einer Bergung ausfindig machen.