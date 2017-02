Leipzig - Auf die Leipziger wartet in der kommenden Woche die nächste Staufalle. Ab dem 2. März wird der Georgiring zwischen zwischen Schützen- und Wintergartenstraße voll gesperrt.

Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke vor dem Wintergartenhochhaus. Ein Abbiegen vom Willy-Brandt-Platz in die Brandenburger Straße ist dann nicht möglich. Eine Umleitung ist örtlich ausgeschildert. Am 5. März sollen die Bauarbeiten beendet sein.