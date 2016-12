Noch bis 2020 muss die Wachpolizei mit ran – Jahresinterview mit dem Innenminister

Dresden – In Deutschland bleibt die Sicherheitslage nach dem Vorfall von Berlin angespannt. In den Tagen vor Weihnachten kommen so wieder mehr Polizisten in Einsatz. Dabei haben Sächsische Beamte bereits das gesamte Jahr über immer wieder Überstunden geleistet. In den nächsten Jahren will die Staatsregierung mehr Polizisten ausbilden. Darüber, sowie über die Themen Sportförderung und Wohnungsbau hat Jonathan Wosch mit Innenminister Markus Ulbig im Rahmen der Sendereihe Sachsen aktuell gesprochen.