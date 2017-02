Notzarzteinsatzfahrzeug kollidiert mit SUV

Wilsdruff - Auf dem Weg zu einem Einsatz gerieten am Dienstagabend ein Notarzt und sein Rettungsassistent selbst in einen Unfall. Das Einsatzfahrzeug des DRK war mit Sirenen auf der Kesselsdorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung Sachsenallee stieß der Notarztwagen mit einem VW Touareg zusammen.