Nova Eventis kennt die Trends zur Jugendweihe

Leipzig – Die Ladenstraße des Nova Eventis wurde am Samstag wieder zum Catwalk, denn junge Models präsentierten auf dem Laufsteg die neuesten Modetrends zur Jugendweihe.

Bereits seit mehreren Jahren präsentiert das Nova Eventis den Jugendlichen eine vielfältige Auswahl an passenden Outfits für den großen Tag.

Center Manager Peter Lehnhardt erinnert sich noch gut an diesen wichtigen Tag im Leben eines jungen Menschen. Er will mit diesem Event den Jugendlichen die Gelegenheit geben sich in Sachen Mode für die Jugendweihe inspirieren zu lassen.

Schon Wochen vor der Jugendweihe fragen die Kunden nach der Modenschau, bevor es dann im Mai soweit ist. Um den Laufsteg herum gibt es für die Besucher aber noch mehr zu erleben. Zusammen mit dem Jugendweihe e.V. organisierte das Einkaufscenter ein buntes Programm voller Musik- und Tanzeinlagen.

Von klassisch bis jugendlich-modern präsentiert das Nova Eventis mit der Modenschau Outfits in jedem Stil und für jeden Geschmack.