Chemnitz – In den Winterferien können Kinder in der Papier-und Flechtwerkstatt im Umweltzentrum, in der Henriettenstraße 5, zwei Handwerkstechniken selbst auszuprobieren.

Papier selbst herstellen

Am Mittwoch, dem 15. Februar, von 10.00 bis 11.30 Uhr

An verschiedenen Stationen kann man sein Wissen zu Papier und Schrift spielerisch erweitern.

Der Unkostenbeitrag beträgt 1 Euro. Es wird um Anmeldung bis 13. Februar unter Tel. 0371-300 000 gebeten.

Flechtwerkstatt

Bei der Flechtwerkstatt am Mittwoch, dem 22. Februar, von 10.00 bis 11.30 Uhr, werden verschiedene Naturmaterialien ausprobiert. Daraus wird ein kleines Objekt für die Wand hergestellt.

Der Unkostenbeitrag beträgt ebenfalls 1 Euro. Um Anmeldung wird hierfür bis zum 20. Februar unter Tel. 0371-300 000 gebeten.

(Quelle: Stadt Chemnitz)