Polizei fahndet nach Dieb

Dresden – Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der Anfang Januar mit einem Komplizen einen 13-Jährigen beraubte. Der Junge war mit seinem Hund am Binzer Weg nahe der Grenzstraße spazieren, als er plötzlich von zwei Männer niedergeschlagen wurde. Einer der Männer durchsuchte die Taschen des Jungen und nahm sein Portmonee an sich. Schließlich zogen sie ihm noch die Schuhe aus und verschwanden. Der 13-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Vom Haupttäter konnte zwischenzeitlich ein Phantombild erstellt werden. Er wurde als etwa 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte einen schwarzen Kinnbart und sprach deutsch. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und eine Mütze. Sein Komplize wurde als etwas kleiner und jünger sowie mit blonden Haaren beschrieben.

Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.