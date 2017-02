Polizei sucht Zeugen nach Autoeinbruch

Einbrecher gefasst

Im Leipziger Ortsteil Kleinzschocher informierte ein 53-Jähriger Mann die Polizei am Samstagmorgen über einen Einbruch in die Kundenräume einer Apotheke. Der Mann habe mit einer Warnbake oder dem Ellenbogen das Glas der Fensterscheibe eingeschlagen, sei in die Kundenräume eingestiegen und habe die Auslagen ausgeräumt. Mit einer großen weißen Tüte sei er dann auf den Gehweg gekrabbelt und wäre davon gelaufen.

Bei dem Einbrecher handelte es sich, nach Aussagen des Zeugen, was im Anschluss dazu führte, dass der Dieb schnell gefasst werden konnte. Den Fluchtversuch des 24-Jährigen konnten die Polizeibeamten vereiteln. Als sie die Tüte des Flüchtigen prüften, kamen Medikamente jeglicher Art zum Vorschein. Das Diebesgut, sowie eine Plastiktüte mit pflanzlichen Inhalt wurden beschlagnahmt. Außerdem wurde beim Täter ein Alkoholwert von 1,24 Promille festgestellt.

Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Er wird verdächtigt auch in eine Fahrschule eingebrochen zu sein. Dort hatte er zuvor ein 30x50 cm großes Loch in die Scheibe der Fahrschule geschlagen und versucht, einen gelben Werbeaussteller zu entwenden. Diesen ließ er allerdings auf dem Gehweg zurück. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.