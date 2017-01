Post-Lkw umgestürzt, Fernbus verunglückt, Stau – Winterchaos

Kurz vor der Raststätte Wilsdruff (Dresdner Tor) hatte sich ein polnischer Lkw quer gestellt, der aufwändig geborgen werden musste. Am Autobahn-Dreieck Nossen krachten mindesten vier Autos ineinander, weil ein Autotransporter ins Rutschen gekommen war. Ein Fernbus war noch in die Unfallstelle geknallt. Zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen war ein Postlaster mit Anhänger umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn ist in Richtung Dresden zeitweise voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.