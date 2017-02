Protest gegen Neonazi-Aufmärsche: Der Demo-Tag in Dresden

Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz

Etwa 30 Polizeibeamte werden am 11. und 13. Februar für die Regulierung des Verkehrsaufkommens eingesetzt. Durch möglichst kurzzeitige Sperrungen sollen sie die Einschränkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich halten. Nach bisherigen Planungen wird es die meisten Einschränkungen am Samstag (11.02.2017) und Montag (13.02.2017) geben. An beiden Tagen wird vor allem die Dresdner Innenstadt von zahlreichen Veranstaltungen betroffen sein. Hier wird es die meisten Absperrungen, Kontrollen und Einschränkungen geben.

Teilnehmer an der Menschenkette und anderen Veranstaltungen werden gebeten, etwas mehr Fahrzeit einzuplanen. Beispielsweise wird der Fahrverkehr in der Innenstadt während der Dresdner Menschenkette zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr kurzzeitig zum Erliegen kommen. Über weitere Veranstaltungen können sich Interessierte auf www.13februar.dresden.de informieren.

Horst Kretzschmar: „Im Vergleich zum Samstag sollte der 13. Februar, der eigentliche Dresdner Gedenktag, deutlich unaufgeregter verlaufen, sodass jeder gefahrlos seiner persönlichen Art des Gedenkens nachgehen kann. Uns liegen keine Hinweise auf einen rechten Aufzug an diesem Tag vor.“

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz sind seit heute unter anderem die Parkplätze an der Schießgasse und Reitbahnstraße gesperrt.

Die vergangenen Jahre haben auch gezeigt, dass eine abschließende Prognose von möglichen Schwerpunktorten des Polizeieinsatzes im Vorfeld nicht möglich ist. Insbesondere, weil der Verlauf von spontanen Versammlungen zeitlich oder örtlich nicht vorhersehbar ist.

Infotelefon der Polizei: 483 3000

Quelle: Polizei Sachsen