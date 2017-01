Punktejagdt beim HC Elbflorenz – Wir verlosen Freikarten

Dresden – Am Samstag geht es für den HC Elbflorenz wieder um wichtige Punkte. Nach dem Auswärtssieg am vergangenen Wochenende gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden möchten die Dresdner ihre Siegesreihe fortsetzen. Gegen den TV Großwallstadt haben die Drittliga-Handballer die Möglichkeit ihren Vorsprung auszubauen.

Aktuell ist der HC Elbflorenz mit 13 gewonnenen Spielen auf Platz zwei in der Tabelle und der TV Großwallstadt mit 11 Siegen auf Platz drei. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr in der EnergieVerbund Arena.

