Reaktionen auf Berlin – das sagen Sachsens Politiker

Tillich hofft auf eine baldige Aufklärung der Geschehnisse. Und auch der sächsische Innenminister Markus Ulbig drückte seine Trauer gegenüber den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in Berlin aus. Sofort habe er sich mit dem Staatssekretär und den Polizeipräsidenten, später auch mit den Innenministern in Verbindung gesetzt. Dabei wurde gemeinsam festgestellt, dass es keine erhöhte Gefahr in Sachsen gibt. Die Sicherheitskräfte an den einzelnen Standorten würden trotzdem erhöht. Die Menschen sollten allerdings weiterhin ohne Angst die Weihnachtsmärkte im Freistaat besuchen.

Auch die Stadt Leipzig ließen die tragischen Neuigkeiten nicht unbeeindruckt. Trotz der Anschläge in Berlin, wird der Weihnachtsmarkt auch hier nicht geschlossen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hält sich jedoch an die bundesweite Aufforderung die Zugänge der Weihnachtsmärkte sichtbar zu kontrollieren. Dazu werden verstärkt bewaffnete Polizeibeamte am Leipziger Weihnachtsmarkt eingesetzt. Auch der Augustusplatz und die Goethestraße werden aus sicherheitstechnischen Gründen ab jetzt für den Verkehr gesperrt.