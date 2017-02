Rechtsextreme missbrauchen „Monument“

„Eure Politik ist Schrott“: das prangte Montagmorgen auf einem Banner am „Monument“ in Dresden. Fünf in Warnwesten gekleidete Personen sollen das Transparent sowie eine Flagge mithilfe einer Arbeitsbühne an den drei Bussen auf dem Neumarkt angebracht haben. Innerhalb von 20 Minuten war der Aufbau beendet. Zur Aktion hat sich auf Facebook die rechte Identitäre Bewegung bekannt.