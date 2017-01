Regina Born vermisst

Dresden – Die 63-Jährige wurde letztmalig am vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Bahnhof in Königsstein gesehen. Derzeit ist unbekannt, ob sie in eine Bahn stieg. Bei den winterlich kalten Temperaturen machen sich die Angehörigen sorgen um die ältere Dame.

Mögliche Anlaufpunkte wurden von den Beamten zwischenzeitlich geprüft. Dabei kam auch ein Mantrailer zum Einsatz. Bislang konnte die 63-Jährige nicht ausfindig gemacht werden. Das scheinbare Alter der Gesuchten liegt zwischen 55 und 60 Jahren. Sie ist 170 cm groß und von kräftiger Statur.

Wer hat die Vermisste seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.