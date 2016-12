Chemnitz – Bereits am Mittwoch waren der Polizei in Chemnitz mehrere Autos mit zerstochenen Reifen gemeldet worden. Nun haben sich weitere PKW Besitzer gemeldet, an deren Autos ebenfalls mehrere Reifen zerstört wurden.

Geparkt waren die PKW in der Wladimir-Sagorski-Straße, der Lutherstraße sowie der Limbacher Straße.

Laut Polizei sind somit insgesamt acht Autos betroffen.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 2 000 Euro.