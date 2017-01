Reifenstecher war wieder auf Tour

Chemnitz – Der berüchtigte Chemnitzer Reifenstecher hat offenbar wieder zugeschlagen.

Offenbar in der Nacht zu Freitag wurden an etwa 20 Autos auf dem Sonnenberg und in der Annenstraße die Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, waren wieder Autos betroffen, die verkehrswidrig abgestellt waren.

Angaben zur Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Die Polizei Chemnitz hat umfangreiche Spuren gesichert. Eine heiße Spur gibt es aber bislang noch nicht zum Täter, der Chemnitz schon seit geraumer Zeit als „selbst ernannter Ordnungshüter“ terrorisiert.