Room & Style: Das sind die neuen Designtrends

Zwischen all den dekorativen Eindrücken war es auch der Sound, der uns auf der Room & Style beeindruckte. Dabei traf hier der klassische Kultplattenspieler auf intelligente akustische Technik. Zu einem weiteren großen Thema auf der Room & Style wurde die Frage nach dem passenden Licht. So ging es nicht allein um Lampen und ihre dekorative Wirkung, sondern auch um ihren Einfluss auf den Menschen. Weiter geht das Messejahr in Dresden noch im Januar mit der Hochzeitsmesse JA Wort, der Karriere-Start und schließlich mit der Dresdner Reisemesse.