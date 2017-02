SC DHfK bindet Ausnahmetalent Franz Semper

„Ich freue mich sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung hier in meiner Heimat und darauf,

gemeinsam mit den Jungs und unseren tollen Fans in der ARENA Leipzig noch viele Handball-Schlachten

zu schlagen. Ich bin guter Dinge, dass ich beim nächsten Heimspiel gegen Göppingen wieder dabei sein

kann“, so Semper.

Talente aus der Region sollen weiter gefördert werden

Auch Geschäftsführer Karsten Günther zeigt sich hochzufrieden über die Verlängerung des

U20-Vize-Europameisters: „Wir sind sehr glücklich, dass Franz zwei weitere Jahre in Leipzig

bleibt. Der SC DHfK bietet ihm aktuell ein perfektes Umfeld, in dem sich junge Talente wie

Franz optimal entwickeln können. Stellvertretend für viele Partner, die sich für unsere

Nachwuchsarbeit engagieren, möchte ich dabei seinem Spielerpaten B.A.S. Verkehrstechnik

danken, die ihn bei der schwierigen Mission, DHB, Bundesliga und Abitur erfolgreich unter

einen Hut zu bekommen, mit Rat und Tat unterstützen. Franz steht genauso wie Lukas Binder

oder Lucas Krzikalla für den Weg des SC DHfK, Talente aus der Region zu Vorbildern für die

nächste Generation zu entwickeln und mit ihnen in der "stärksten Liga der Welt" für Furore zu

sorgen. Und genau das wollen wir am Samstag in Lemgo sowie beim Heimspielauftakt am

1. März gegen Göppingen wieder tun!"