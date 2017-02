Schmuckdieb verletzte Verkäuferin

Chemnitz – Am Montagnachmittag stahl ein unbekannter Dieb einen Ring aus einem Schmuckgeschäft in einem Geschäft auf dem Neumarkt. Bei seiner Flucht verletzte er eine Verkäuferin leicht.

Gegen 15.15 Uhr am Montag griff sich ein Unbekannter in einem Geschäft auf dem Neumarkt aus einer Vitrine einen Ring. Als er fliehen wollte, versuchte eine Verkäuferin ihn am Verlassen der Geschäftsräume zu hindern, welche der Dieb wegschubste. Anschließend rannte er aus dem Geschäft in Richtung Kaufhof davon.

Die Verkäuferin wurde leicht verletzt. Das gestohlene Ring hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls.