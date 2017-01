Schönherr feiert 200 . Geburtstag

Chemnitz – Der Geburtstag von Louis Schönherr jährt sich dieses Jahr zum 200. Mal.

Am 22. Februar 2017 wäre Louis Ferdinand Schönherr 200 Jahre alt geworden. Diesen Tag will das Studio W.M. in der schönherr.fabrik mit einer besonderen Veranstaltung feiern. Mit einem musikalisch literarischen Abend wird dem deutschen Konstrukteur und Erfinder des mechanischen Webstuhls gedacht.

Zu Gast ist Eva Schönherr. Musikalisches Rahmenprogramm von Studio W.M.

Veranstaltung:

„Zum Geburtstag viel Glück“, ein musikalisch literarischer Abend mit Buchlesung „Louis Ferdinand Schönherr 1817-1911, Chemnitzer Lebensbilder“

22. Februar 2017, ab 19.00 Uhr

Tickets 9,- Euro (erhältlich im Büro der SCHÖNHERR WEBA GmbH oder in der Touristeninformation Chemnitz am Markt)