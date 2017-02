Schwerer Unfall – Kollision vor Burger King

Leipzig – In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu einem schweren Autounfall auf der Permoserstraße. Dabei wurden ein Fahrer und eine Beifahrerin schwer verletzt.

Schwerer Autounfall in Paunsdorf auf der Permoserstraße. Ein Audi Fahrer wollte am Freitagabend gegen 23 Uhr von der Torgauer Straße kommend in Richtung Burger King abbiegen und kollidierte mit einem entgegen kommenden VW mit Schweizer Kennzeichen.

Der Audi wurde dabei gegen einen Zaun geschleudert, der VW rammte einen Baum. Ein Fahrer und eine Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus den Wagen befreit werden.

Die Straße war während der Bergungs- und Rettungsarbeiten voll gesperrt, die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.