Chemnitz – Die polizeiliche Beratungsstelle in der Brückenstraße 12 bleibt am 31. Januar und 02. Februar geschlossen. Die Fachberater in Sachen Sicherheit fürs Haus sind vom 03. bis 05. Februar auf der Baumesse vertreten.

Die Polizeiliche Beratungsstelle stellt sich, wie schon in den vergangenen Jahren, auch dieses Jahr auf der Baumesse Chemnitz vor.

Vom 03. bis 05. Februar sind die Ansprechpartner zum Thema Sicherheit rund um das Haus in der Messehalle Chemnitz vor Ort.