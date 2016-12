Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten werden verschärft

Dresden - Die sächsischen Sicherheitsbehörden sind seit Montagabend in erhöhter Alarmbereitschaft. Am Vormittag hat sich Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) mit der Polizeiführung zum Thema Sicherheitslage, insbesondere auf den Weihnachtsmärkten, beraten. Zudem fand eine Bund-Länder-Videokonferenz zum Ereignis in Berlin statt. Auf vielen Sächsischen Weihnachtsmärkten werden aktuell die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.