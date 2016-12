Silvester mal anders erleben

Der Pate feiert mit den Firebirds "Heiße Nächte in Palermo" Wenn

der Pate Silvester feiert, dann will er all seine Lieben um sich

wissen - "La Familia" geht einfach über alles. Die Besucher der

Silvestershow im Erlwein-Capitiol gehören natürlich dazu. Dieses

Mal feiert "|| Padrone" im Erlwein-Capitiol "Heiße Nächte in

Palermo". Dazu heizt die vielseitige Rock´n`Roll-Band

"The Firebirds" dem Publikum musikalisch ein. Bei "Mafia-Mia"

überraschen die fünf smarten Musiker mit enormer Bandbreite -

vom italienischen Schmusesong bis zum Satzgesang reicht die

Palette.