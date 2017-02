Smart Home auf der Baumesse

Chemnitz – Moderne Elektrik und Elektroinstallationen zu Hause sind ein wichtiges Thema auf der Baumesse 2017 in Chemnitz. So bietet die Elektro-Innung Chemnitz umfassende Informationen und Beratung zu den Themen „Smart Home“ und „Sicherheit am Gebäude“.

Smart Home, dass ist Steuerung, Überwachung und Reglung von elektrischen Einbauten im eigenen Zuhause. Auch die Automatisierung am Gebäude gehört zu dieser Begrifflichkeit dazu.

Sich und sein Eigentum zu schützen ist hierbei das Anliegen der Bewohner und das zuverlässig und zielgeführt.

Die Elektro-Innung Chemnitz berät Bauherren wie auch schon Haus- und Wohnungseigentümer über Machbarkeit und Umsetzung solcher Smart-Home-Systeme.