So bunt war das Theaterfest im TdJW

Leipzig – Am Sonntag hat das Theater der Jungen Welt in Lindenau sein traditionelles Theaterfest gefeiert.

Dabei gab es für die zahlreichen Zuschauer unter anderen Ausschnitte aus den aktuellen Produktionen zu sehen, aber auch Präsentationen der verschiedenen Theaterclubs und natürlich auch jede Menge Musik – unter anderem von Laura Hempel, die im vergangenen Jahr bereits ihr Debütalbum im Theater der Jungen Welt vorgestellt hat. In der Licht-Schatten-Welt der Jungen Wildnis konnten sich Klein und Groß als Schattenspieler ausprobieren. Außerdem standen Schauspieler für Autogramme bereit und die inzwischen schon traditionelle Kostümversteigerung durfte natürlich auch nicht fehlen.

Anlässlich des 70. Geburtstages befindet sich das Theater der Jungen Welt nach wie vor in seiner Jubiläums-Spielzeit. So stehen in den nächsten drei Monaten drei weitere Premieren an.