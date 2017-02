So sehen die neuen Trikots der DHfK-Handballer aus

Ab dem Spiel gegen FRISCH AUF! Göppingen am 1. März wird sich apo.com auf dem Kragen der DHfK-Trikots und auf den Hosen der Handballer präsentieren. Das Logo der Online-Apotheke mit Firmensitz in Leipzig wird zukünftig auch auf der Rückenfläche der Auswärtstrikots zu sehen sein.

Das erste Heimspiel des Jahres am Mittwoch wird ebenfalls von apo.com präsentiert. Nach dem Unentschieden am vergangenen Samstag soll nun wieder ein Sieg her.

Anwurf für das Spiel ist 19 Uhr in der Arena Leipzig. Tickets für das Match sind immer noch erhältlich.