So sieht die neue XL-Straßenbahn aus

Auf diesen Moment haben viele Leipziger ja schon sehnsüchtig gewartet. Am Samstagmorgen wurde auf dem Leipziger Messegelände die neue XL-Bahn der Leipziger Verkehrsbetriebe enthüllt.

Oberbürgermeister Burkhard Jung lüftete zusammen mit LVB-Chef Ulf Middelberg, und Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn das Geheimnis. Mit einer Gesamtlänge von 38 Metern wird die XL-Bahn der Firma Solaris in Zukunft über die Trassen der Messestadt rollen.

Insgesamt 220 Fahrgästen bietet die Tram Platz, 4 extrabreite Doppeltüren und 2 Einfachtüren sollen das Einsteigen so komfortabel wie möglich machen. LVB-Chef Ulf Middelberg zeigte sich natürlich stolz, ob der neuen Errungenschaft.

Geliefert werden die neuen Bahnen von der polnischen Firma Solaris. Stückpreis: Stolze 3 Millionen Euro. Dafür erhalten die Leipziger laut Auskunft des Herstellers eine der modernsten Straßenbahnen Europas.

Wer sich selbst von den Vorzügen der neuen Tram überzeugen will, die XL-Bahn steht noch bis zum 19. Februar vor der Glashalle der Leipziger Messe. Drinnen finden zeitgleich die Haus-Garten-Freizeit und die mitteldeutsche Handwerksmesse statt. Am ersten Messetag strömten bereits Tausende durch die Messehalle. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Motto: Bella Italia!