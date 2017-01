So wird das Wetter am Wochenende in Leipzig

Samstag

In der Nacht zu Samstag gehen die Werte auf frostige minus 11 Grad zurück. Es ist leicht bewölkt und es weht ein schwacher Wind aus Nordost. Am Samstag scheint dann in Leipzig fast überall die Sonne. Es gibt nur wenige Wolken am Himmel. Alles in allem erwartet uns ein recht schöner Wintertag mit Temperaturen um die 0°C.

Sonntag

Der Sonntag bleibt weiterhin sonnig und zeigt sich von seiner besten Seite. Es bleibt allerdings eiskalt, bei einem leichten Wind. Die Temperaturen kommen allerdings trotz der Sonne nicht über 0°C. Die Nacht wird wieder frostig, bei -8°C.

Montag

Nebelfelder verhängen am Montag zunächst den Himmel über Leipzig. Die Temperaturen bleiben unter 0 und erreichen nur -3°C. Die Sonne schafft es nicht durch die Wolkenfelder und bleibt zum Wochenstart den Großteil der Zeit verborgen.