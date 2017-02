Soko Kfz entdeckt Zerlegehalle von Autoschiebern

Chemnitz – Der Soko Kfz ist am Montag ein großer Cup gelungen. Sie entdeckt in Chemnitz eine Zerlegehalle von Autoschiebern.

Die Soko Kfz des Landeskriminalamtes hat am Montag eine Zerlegehalle von Autoschiebern aufgedeckt. In der Halle fanden die Beamten mehrere ausgeschlachtete Fahrzeugkarosserien und diverse Autoteile. Die Fahrzeuge und Autoteile stammten von mehreren Diebstählen in Leipzig, Bremen und Hamburg. Die Auswertung des gefundenen Diebesgutes dauert an.