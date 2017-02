Sondersendung – Die Highlights des 12. Dresdner SemperOpernballs

Dresden - So schön war der diesjährige Dresdner Semperopernball unter dem Motto "Dresden strahlt - grenzenlos in alle Welt". Dresden tanzte mal wieder im Dreivierteltankt. Nicht nur in der Oper war die Tanzfläche gut gefüllt sondern auch auf dem Theaterplatz schwebten die Leute über den Boden. Moderatorin Natascha Hofmann ist bei der Ballnacht für Sie unterwegs gewesen. Sehen Sie im Video, wie Dresden den 12. SemperOpernball gefeiert hat.