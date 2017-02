Spekulation um Zukunft des HCL – Erste Spielerin verlässt den Verein

Leipzig – Der HCL und Kapitänin Katja Kramarczyk haben ihren Arbeitsvertrag am Mittwoch im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Unterdessen gibt es Spekulationen um die Zukunft des finanziell angeschlagenen Vereins. In einer Einladung an die Presse, für Donnerstag den 16.02.2017, wird ein Mediengespräch um die Zukunft des Vereins eingekündigt. Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, der Verein hätte große Geldprobleme.

„Wir bedauern den Schritt von Katja natürlich sehr. Selbstverständlich wünschen wir ihr alles erdenklich Gute, denn Sie war in den vergangenen Jahren ein sehr wichtiger Baustein und hat großartiges für Leipzig und den HCL geleistet. Dafür können wir uns nur von Herzen bedanken.“ so Manager Kay-Sven Hähner

Mediengespräch um Zukunft des HCL am Donnerstag

Persönliche Erklärung von Katja Kramarczyk

Liebe Fans, Freunde und Unterstützer des HC Leipzig!

Der HC Leipzig und ich haben unseren Vertrag am heutigen Tag einvernehmlich aufgelöst.

Die Entscheidung, den HC Leipzig zu verlassen, war eine der schwierigsten in meinem ganzen Leben. Mit diesem Club durfte ich in den vergangenen 8,5 Jahren viele tolle Momente erleben und zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege feiern. Ich habe nicht nur mit herausragenden Handballerinnen das Feld geteilt, sondern in vielen von Ihnen Freunde gefunden. Mit meiner Entscheidung verlasse ich auch die Stadt, die ich so liebe und in der ich mittlerweile tief verwurzelt bin.

Mein Plan war es, nach der Handball Weltmeisterschaft 2017 im eigenen Land beim HC Leipzig meine Karriere zu beenden. Doch leider sind Umstände eingetreten, durch die ich meine sportlichen Ziele in akuter Gefahr sehe und die mich zum Handeln zwingen. Auf die Frage, ob die wirtschaftliche Situation des Clubs einen Einfluss auf meine Entscheidung hatte, kann ich nur sagen, dass ich nach wie vor fest an die Zukunft des HC Leipzig glaube, da es viele Menschen gibt, die diesem tollen Verein helfen möchten.

Mein Dank gilt allen Mitarbeitern des HC Leipzig, meinen Mitspielerinnen, dem gesamten medizinischen Team vom St. Elisabeth Krankenhaus und vor allem den Fans des HCL, die mich vom ersten bis zum letzten Tag an motiviert haben, alles für diesen Club zu geben. Ich wünsche dem gesamten Club für die Zukunft nur das Beste.

​Eure Katja