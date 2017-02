Sportlicher Nachwuchs gesucht

Chemnitz – Auf der Suche nach Nachwuchs-Tennis-Profis war am Montag der Chemnitzer Tennisclub Küchwald. In den Winterferien können sich Kinder zwischen 6 bis 12 Jahren jedoch nicht nur im Tennis versuchen, sondern auch zahlreiche weitere Sportarten ausprobieren.

Im Rahmen der 15. Sport-Woche bietet der Sportbund Chemnitz dazu wieder ein umfangreiches und kostenfreies Schnupper-Sport-Programm. Die Kinder können nicht nur in den Alltag eines Fuß- oder Handballspielers hineinschnuppern, sondern auch einmal exotische Sportarten testen.

Angeboten werden zum Beispiel Rennrodeln, Flag Football und Radball. Aktuell gibt es bereits rund 100 Anmeldungen für die verschiedenen Sportarten. Wer erst jetzt auf die Sport-Woche aufmerksam geworden ist, hat jedoch noch immer die Möglichkeit sich anzumelden.

Traditionell fand die Sport-Woche bisher immer in den Herbstferien statt. Aufgrund der guten Resonanz in den letzten Jahren wurde sich nun dazu entschlossen, in den Winterferien ein zusätzliches Programm anzubieten. Für den CTC Küchwald sowie die am Schnupperkurs teilnehmenden Kinder zahlte sich dies bereits aus.



Wer sich über das Sportangebot informieren möchte, hat die Möglichkeit das Programm auf der Website des Chemnitzer Sportbundes einzusehen oder sich telefonisch mit diesem in Verbindung zu setzen.